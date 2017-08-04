商人谋杀妻子的前情夫 被判终身监

谋杀妻子的前情夫，商人星期五被判终身监禁。

谢其晋（57岁，商人）2013年12月28日至29日谋杀，曾与妻子有婚外情的蔡宜志（37岁，材料分析员）。之后，他被警方调查时，引领警方去林厝港军营附近的实弹军训区，找到头部受重创、早已断气的蔡宜志。

控方要求高庭法官朱汉德判谢其晋死刑，并指这是至今最明确的谋杀案之一，因此对谢其晋施加最严重的刑罚是恰当的。

不过，法官说谢其晋并非被控明确意图的谋杀控状，而且致命的伤势可能是在逃的共犯造成的。

谢其晋2012年底瞧见妻子的手机里有一则暧昧短信，怀疑她出轨。她承认和同事蔡宜志有婚外情，后者还把两人交欢一幕拍下来，存在便携存储器（thumb drive）里。

审讯中，谢其晋称他三番五次向蔡宜志索讨该便携存储器，但不遂。他于是聘请陌生男子阿里帮他向蔡宜志取回便携存储器。

不过，无论是谢其晋的证词或口供，都与多名证人的说法有出入。当晚与谢其晋一起的印度尼西亚籍前员工贾米科（35岁）和事发时帮忙驾货车的蔡良益（68岁）个别给警方口供，都完全没提到有阿里这个人。

贾米科未落网，但他在命案发生两个月后，在印尼民丹岛录口供时称，谢其晋把蔡宜志推入货车，他则按照之前说好的计划，把蔡宜志电晕。谢其晋不断揍蔡宜志的脸，然后捧起后者的头使劲地撞车底。

谢其晋的妻舅则供称，谢其晋找他帮忙搬尸体，但他拒绝。（部分人名译音）

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