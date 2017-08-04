李绳武澄清无意中伤我国司法制度

李显扬长子李绳武发表贴文说，收到总检察署的来信指他早前的贴文恶意中伤新加坡司法制度，他澄清没有此意。

不过他也说，为避免早前贴文内容引发任何误会，已修改贴文。

李绳武星期五下午12时许在面簿发贴做出上述澄清，但他被指质疑我国司法制度的原贴文，因为隐私设置依旧没有改为“公开”，因此他修改的部分不得而知。

《联合早报》上月18日报道，总检察署针对李绳武于15日对我国司法体系提出质疑的贴文表示"已留意到这则贴文，并正在研究此事。"

李绳武在贴文中转载一篇《华尔街日报》的报道，指报道很好地概述了建国总理李光耀三名子女过去一个月围绕李家故居去留问题引发的“政治危机”。

他同时说，本地政府和司法体系的运作方式“局限了国际媒体通常能报道的内容”，并附上一篇《纽约时报》有关本地新闻审查现象的评论，对我国司法体系提出质疑。他的贴文之后被一些社交媒体转载。

李绳武今天在最新贴文中说，总检察署发给他的信指他的这则“私人贴文”是在攻击我国司法制度，同时藐视法庭。但李绳武说他的贴文没有这个含义。他也指转发或刊登他贴文内容的任何一方都不曾联系他，澄清他的原意。

他说：“如果按上下文内容去读，明显可看出我没有攻击新加坡的司法制度。我在分享《华尔街日报》摘要时，想要传达的是国际媒体在报道这起纠纷时受到局限，因为新加坡政府‘好争讼’（litigious）的性质，以及新加坡与其他国家对于媒体自由所拥有的法律条例不同。新加坡的诽谤法律条文也有灵活度，与其他国家的诽谤法律条文有不同的界限。”

他指自己无意攻击我国司法制度，也无意破坏公众对司法制度的信心，而他发出的任何批评都是针对新加坡政府“好争讼”的个性，以及政府利用法律以及采取法律行动去扼制媒体自由。但“为了避免我的原先贴文引发任何误会，我已修改原文，以澄清我的意思”。

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