“豆先生”前创办人引进贡茶 今年11月重新面市

（联合早报网讯）两个月前关闭的“贡茶”泡泡茶将在今年11月再次与新加坡消费者见面。 本地“豆先生”（Mr Bean）联合创办人江培生日前取得“贡茶”特许经营权，并计划在全岛各地开店。

两年前离开“豆先生”的江培生今天接受《联合早报》独家访问时说，他同他的团队自一个多月前便和共同拥有贡茶品牌的日本私募基金Unison Capital和贡茶台湾创办公司Royal Tea Taiwan，商讨把该品牌重新引进新加坡的事宜。

他说，双方在推广品牌的理念一致，有意创造市场、消费者、品牌三赢的局面，很快便促成了这项合作。

他同合伙人组成贡茶（新加坡）私人有限公司将经营本地的贡茶店，双方在前天签署合作协议。

他没有透露收购特许经营权的费用，但他对品牌未来的发展充满信心。

“特许经营权价格蛮高的，但是我们认为这个品牌很有潜能，会有一定的回报。我们也做了一些市场调查，发现很多年轻人希望子希望贡茶回到本地。”

他还说，对方非常重视本地经营团队的经验和开发新产品的能力，因此未来将致力于开发新口味产品。

贡茶是源自台湾的知名泡泡茶连锁店，新加坡商人郑振良在2009年将品牌引进新加坡，并迅速扩展连锁店的数量，年营收高达3000万元。

可是贡茶在新加坡的经营合约在去年底到期，郑振良今年初到台湾想要和合作伙伴讨论贡茶的未来发展时，才发现该公司已经脱售给Unison Capital所持有的韩国贡茶。

郑振良认为新合约的条款苛刻因此决定不续约，并把全岛30多家贡茶店改为新品牌LiHo哩喝。

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