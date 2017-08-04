新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授黄靖，被指是一名试图影响本地舆论的外国代理人（Agent of Influence）。到底谁是黄靖？以下是根据李光耀公共政策学院网站上有关他的简介所整理出的资料：

黄靖

年龄：60岁

学历：四川大学外文系英语专业、复旦大学历史学硕士、哈佛大学政治学博士

学术职务：

2008年（待确认）来到新加坡，之后担任新加坡国立大学李光耀公共政策学院特聘讲座教授、李氏基金会讲座教授，以及亚洲与全球化研究所所长等职务。

加入李光耀公共政策学院前，他曾在美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）任资深研究员（2004-2008年）；斯坦福大学雪伦斯顿研究员（2002-2003年）；犹他州立大学政治学教授和亚洲研究中心主任（1994-2002年）；哈佛大学讲师（1993-1994年）。他于1998年在美国获终身教授职位。

他在李光耀公共政策学院发起主持中印二轨安全问题对话、中印媒体高层对话、中-日-美三方二轨对话、中-印-日三国能源政策、亚洲环境政策、亚洲-欧盟能源安全对话，也开发了西伯利亚/远东中的多边国际合作等项目，并担任中日青年领袖论坛导师。

他曾出版《中共政治中的宗派主义》、《1989-1993美中关系的危机与挑战》和《不可分离的两岸关系：中国台湾政策的制定与发展》三本书，并主编了有关中印关系、南海、亚洲环保、国际合作开发俄罗斯远东等六部专著。

他也针对中国政治、中国发展战略、中国改革政策、中国国家安全、中美关系、中日关系、中印关系、亚太安全、台湾，和朝核等问题发表多篇论文和书籍章节，并为《联合早报》、《海峡时报》等中英文报及杂志投稿。

研究领域：

亚洲安全

中国发展政策

中国中央政府关系

中印关系

能源政策

环境政策和经济学

国际安全

可持续发展

水源管理、治理与政策

其他职务：

●世界经济（达沃斯）论坛全球议程执委会执委

●富士通-JAIMS基金会董事

●European-House Ambrosetti（安博斯）资深顾问

●新加坡吉宝置业独立董事

●威胜集团独立董事

●新国大苏州研究院理事

●中国国际战略基金会的海外顾问

●新华社高级经济国际顾问

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