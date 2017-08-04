教育部与人力部为从事人力资源管理工作的新加坡业界奖学金得主推出持续教育与培训津贴，他们在投入职场后可利用津贴参加培训课程，提升专业能力。

教育部在文告中指出，新加坡业界奖学金－人力资源持续教育与培训津贴（SGIS-HR Continuing Education&Training Grant）旨在支持这些奖学金得主持续深化专业水平，为我国栽培人力资源管理专才。

每名得主可申请最高达1万元的津贴，由雇主提出申请。

新加坡业界奖学金（Singapore-Industry Scholarship，简称 SgIS）自2012年由教育部与新加坡经济发展局等多个政府部门联合推出，目的是为新加坡各行业培养以新加坡人为核心的领导人才。计划开放给准备报读本地大学的新加坡籍学生，以及已在本地或海外大学求学的在籍学生（最后学年学生除外）。奖学金得主求学期间会到所属的企业实习，毕业后回该企业履约服务，服务期介于两年到四年。

随着新跃社科大学（Singapore University of Social Sciences，前身是新跃大学UniSIM）已升格为公立大学，SGIS明年起也开放给跃大的准大学生或在籍学生申请。

今年共有117人获颁新加坡业界奖学金，教育部长（高等教育及技能）王乙康出席今天举行的颁奖仪式。

计划推出至今获得更多企业的支持，今年有另12家企业参与，使总数增加至62家。这些企业涵盖工程、海事业、服务和医疗等多个领域。

免费试阅14天