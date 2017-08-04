本地代表卓猷燕《中国新歌声》成功闯关

今晚播出的《中国新歌声2》，本地代表卓猷燕（Olinda Cho）以周杰伦的歌曲《不能说的秘密》成功闯关，并选择加入周杰伦战队。卓猷燕接受《联合早报》访问时透露：“我在演唱时，一直没有导师冲下来，我就想，完了！但告诉自己没关系，就尽情地为观众演唱。我闭着眼睛继续唱，最后一个音符落下后，我张开眼睛，看见那英老师冲了下来，接着刘欢老师和杰伦老师也同时冲了下来。”

那英跟卓猷燕说：“我的组需要你，我今晚给你打100分。”对卓猷燕而言，这是最棒的赞美。周杰伦不多话，就很酷地站起身跟卓猷燕说：“你直接来我的战队。”

卓猷燕选唱周杰伦的歌，是否一早打定主意要加入他的战队？她说：“我根本不敢去想。我不是冲着他来，我是看谁会冲着我来。”选唱《不能说的秘密》，是因为她被电影中男女主角轰轰烈烈的爱情打动，也想以女生的角度赋予歌曲不同的感觉。

最终选择了周杰伦，卓猷燕解释：“因为我唱的歌是他写的。其实如果他没有冲下来，我会感到愧疚，觉得自己辜负了他的作品。”

本地另一位代表谢慧娴今晚也亮相了，她演唱任贤齐的《我是一只鱼》，改编成爵士和funk版。那英和陈奕迅为她按钮冲下来，她最终选择加入那英战队。

谢慧娴是第二届《校园SuperStar》及首届《明星学院》的参赛者，现为海蝶音乐旗下艺人，曾在2014年发行EP《梦想的翅膀》。

谢慧娴曾在访问中透露，偶像是周杰伦，这次周杰伦没有为她按钮冲下来，是否有些失望？谢慧娴受访时说：“真的没有失望，因为本来就没有想到会有老师冲下来，可以站上盲选舞台就很开心了。”

那英和陈奕迅冲下来的那一刻，谢慧娴形容自己脑筋一片空白：“我当时还在唱歌，他们按钮的那一刻，我的记忆有一点断片。”

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