李光耀公共政策学院教授黄靖和妻子 被取消永久居民身份

新加坡国立大学李光耀公共政策学院特聘讲座教授、亚洲与全球化研究所所长黄靖教授，被指是一名试图影响本地舆论的外国代理人（Agent of Influence），参与了损害新加坡国家利益的活动，我国移民与关卡局已取消他和妻子杨秀萍的永久居民身份。

内政部今天傍晚发表文告说，黄靖利用他在李光耀公共政策学院的职位，有意识地在暗地里推进另一个国家的议程，对新加坡造成损害。他也和外国情报人员接触与合作。这等同于颠覆，以及和外国人干预新加坡的内政，因此不能继续留在新加坡，也将永久禁止入境新加坡。

黄靖和妻子杨秀萍目前是美国公民。他是在2008年到我国担任学者。早年毕业自四川大学外文系英语专业的黄靖，拥有复旦大学历史学硕士和哈佛大学政治学博士。

内政部的文告说，移民局总监在8月4日援引移民法令第14（4）条款，取消了黄靖和妻子杨秀萍的入境和回境证。当局在确定黄靖曾从事有损新加坡国家利益的活动后，在移民法令第8（3）（k）条款下将他列为不受欢迎的移民。

移民局总监于是根据移民法令第8（1）条款，把黄靖列为被禁止入境的移民。

黄靖是李光耀公共政策学院亚洲与全球化研究所所长，也是专门研究中美关系的李氏基金会讲座教授。文告说，他在知情的情况下与国外情报机构和情报人员接触，与他们合作影响新加坡政府的外交政策和本地舆论。

他曾接触知名和有影响力的新加坡人，向他们提供据说是来自某个国家的“保密信息”，希望以此影响他们对那个国家的看法。他也招募其他人协助他达成目的。

文告说，黄靖也使用一些其他手段，例如提供“保密信息”给李光耀公共政策学院的一名资深成员，希望后者将信息转达新加坡政府。这名资深成员后来将信息转达给一些能够主导新加坡外交政策的高级政府官员。

文告指出，黄靖的意图很明显，他希望这些信息能让新加坡政府改变外交政策。不过新加坡政府没有针对“保密信息”采取任何行动。

文告说，黄靖的太太杨秀萍知道黄靖利用他在李光耀公共政策学院的职位来推进另一个国家的议程，因此也对她采取了行动。

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