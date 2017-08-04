报业控股以850万元收购汉语文中心75％股权

（联合早报网讯）

新加坡报业控股（SPH）进一步拓展教育领域业务，以850万元买下本地教育机构汉语文中心的75％ 股权。报业控股和汉语文中心将成立合资公司，以结合双方在新闻业和文化教育方面的优势，发展以学生和成人为对象的华文教育课程及活动。

报业控股今天闭市后发布文告，宣布同汉语文中心创办人兼校长韩永元成立合资公司的消息。报业控股将在完成收购交易后支付480万元，剩余的投资额将在达到相关的业绩目标后支付。韩永元继续持有汉语文中心剩余的股权。

汉语文中心成立于1993年，目前在全岛拥有19家华文补习中心。中心的课程强调让学生活学活用。它的教材根据教育部课程策划，管理层由资深教育工作者组成。韩永元是本地文化界知名人士，曾在1990年凭他对剧场的贡献获颁新加坡文化奖，他也有多年策划和开发本地小学华文课程的经验。

报业控股总裁陈庆鏻说：“报业控股对汉语文中心的战略投资，将加强我们在教育领域逐渐增长的业务。报业控股华文媒体集团在多媒体方面的丰富资源和学生报刊物，将同汉语文中心的创新课程和教学方法结合，让华文学习更生动，并提升我们的学生的学习兴趣。”

报业控股是在2014年首次进军教育业，当时以1200万元买下私人学前教育机构迈杰思幼儿园（MindChamps ）的22％股权。

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