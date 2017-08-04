陆交局：优步9％的本田Vezel出租车已更换出问题部件

（联合早报网讯）根据陆路交通管理局的记录，私召车业者优步拥有的本田Vezel休旅车中，只有约9％已更换了有问题的电子部件。

针对优步把有问题的本田Vezel出租给司机载客，陆交局今晚答复媒体询问时透露上述消息，并表示正同优步旗下租车行Lion City Rentals（简称LCR）和入口商合作，确保其他受影响的Vezel也尽早纠正问题。

陆交局指出，去年4月本田（Honda）在日本展开的汽车召回行动，共有约1万1000辆入口我国的Vezel汽车受影响，其中有约1200辆是由LCR拥有。

这批Vezel汽车的其中一个电子部件，被发现可能会过热而起火。有问题的部件可在车子闲置时关掉引擎。

根据《华尔街日报》早前报道，优步明知它所购买的Vezel汽车存有缺陷，仍把车子出租给司机载客，至今已有至少一辆车子失火。

陆交局表示，正密切留意Vezel召回及纠正问题的进度。到目前为止，共有约25％的Vezel已纠正了问题，而LCR拥有的Vezel则有约9％已更换部件。

优步早前受询时说：“我们得知LCR出租的一辆本田Vezel汽车起火后，就迅速采取行动解决问题，并与陆交局及技术专家紧密合作。但我们承认我们可以做得更多，并已经这么做。”

优步说：“我们推出了健全程序，为LCR雇用三名专家，专门全力应对车辆安全回收事件。”

发言人也说，自今年初以来，公司已主动就六起汽车召回事件采取行动，但据知这些并不是Vezel汽车，而是其他型号的车款。

另外，全国私人出租车协会执行顾问迪亚加拉冉（S. Thiagarajan）在发给媒体的声明中吁请优步采取更多行动，确保司机和乘客的安全。

该协会也促请优步公开及分享更多有关安全的事宜，以便司 机采取适当行动。司机也应主动检查车子是否有任何机械故障，为乘客提供安全的车程。

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