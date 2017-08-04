总检察署向高庭申请对李绳武展开法律行动

（联合早报网讯）总检察署今天傍晚向高庭提出申请，针对李绳武发表的面簿贴文，要求法庭裁决他的行为藐视法庭。

《联合早报》早前报道，李显扬长子李绳武（32岁）于上月15日在个人面簿贴文，转载一篇《华尔街日报》的报道，指报道很好地简述了建国总理李光耀三名子女围绕李家故居去留问题引发的“政治危机”。

他同时点出，新加坡政府和司法体系的运作方式“局限了国际媒体通常能报道的内容”，并附上一篇《纽约时报》有关本地新闻审查现象的评论，对我国司法体系提出质疑。他的贴文之后被一些社交媒体转载。

总检察署之后在18日答复媒体询问时说：“总检察署已留意到这则贴文，并正在研究此事。”

时隔约两周，李绳武今午12时许再次在面簿发文，澄清他无意攻击我国司法制度或破坏公众对司法制度的信心，但为了避免贴文引发任何误会，已修改原文。

总检察署今晚发声明说，已在上月21日发信给李绳武，要求他在28日下午5时前删除该贴文，并根据总检察署的要求，在面簿发表书面道歉和保证书。

李绳武之后回复，要求将期限延长到今天下午5时，总检察署也答应所请。尽管如此，李绳武并未删除该贴文或道歉，总检察署因此向高庭提出申请。

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