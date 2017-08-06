国会议长哈莉玛宣布参加9月总统选举

国会议长哈莉玛正式宣布，将参加9月的总统选举。

哈莉玛也是负责马西岭区的马西岭－油池集选区议员。她今晚在区内的国庆庆祝晚宴上致辞时向1500名居民作出这项宣布。

哈莉玛说，她在咨询家人和国会同事后做出这个决定。她明天将向李显龙总理请辞。

“参选总统能让我继续为包括马西岭居民在内的国人服务，虽然是在不同岗位上。”

消息一出，引起全场如雷掌声。

哈莉玛一改她在一般国庆场合身穿的白头巾和红衣，改穿亮丽出众的橘黄色服饰，在她的先生和其他马西岭—油池集选区议员及基层组织人员的簇拥下步入会场。在场居民挥动手中国旗，吹起口哨以示欢迎。

在场的还有马西岭－油池集选区其他议员，包括国家发展部长兼财政部第二部长黄循财、任梓铭和王鼎昆。

哈莉玛之后也正式发表声明宣布参选决定，并透露这段日子收到许多国人的鼓励，呼吁她参加总统选举，令她“既深感谦卑又荣幸”。

她也说：“这是艰难的决定，过去两周我在考虑时广泛地咨询了我的家人、同事和好友。这不是一个我能轻易做的决定，我必须思考我现在的职责，以及它们下来会如何。”

政府去年宣布来届总统选举为首个保留给马来社群参加的选举后，哈莉玛被广泛视为可能的参选人，有机会成为我国第一位女总统。不过哈莉玛之前一直没表态是否参选。她三个星期前首次松口，透露考虑参选，刚刚是向基层和居民确认参选意向。

现年62岁、出身职工运动的哈莉玛，在2011年大选后受委任为社会发展、青年及体育部政务部长（该部门改组后担任社会及家庭发展部政务部长），并于2013年1月出任国会议长。

除了哈莉玛，之前已表明有意参选的包括第二房地产集团创办人兼总裁沙里马里肯（Mohd Salleh Marican，67岁），以及波旁海事公司亚太区执行主席法立（Farid Khan，62岁）。

三人当中，哈莉玛担任国会议长超过三年，是唯一自动符合参选资格的有意参选者。马里肯和法立都不符合私人企业家企业股东权益必须达到至少5亿元的条件，但总统选举委员可酌情决定是否发出竞选资格证书。

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