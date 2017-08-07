哈莉玛正式请辞议长议员职务

（联合早报网讯）哈莉玛致函李显龙总理、国会副议长张有福和国会秘书长吴小娟，正式辞去国会议长和人民行动党国会议员职务。

哈莉玛正式辞去国会议长职务

哈莉玛正式请辞人民行动党国会议员

哈莉玛星期一发文告说，她也正式卸下行动党中央执行委员和行动党乐龄行动小组（PAP.SG）主席职务。

哈莉玛在写给李总理的信中说，她在慎重考虑并咨询了朋友、同僚和家人后决定参加来届的总统选举。她也说，她的工会背景塑造了她为工友和弱势群体争取利益的韧性。

哈莉玛写给李总理的信

哈莉玛回顾2001年受时任总理、现任荣誉国务资政吴作栋之邀参加大选时，她曾说自己已在全国职工总会的岗位上为公共服务付出。“但他说服我，作为国会议员可以扮演更大的角色。我接受了挑战，诚心为选民服务。2011年我出任社会发展、青年与体育部（后来更名为社会及家庭发展部）政务部长，为能够服务更多新加坡人，尤其是社会最弱势和脆弱的人士的机会而感恩。”

哈莉玛说她虽然来自弱势家庭背景，但这一路走来能够有所进展提升，也突破许多障碍，正因为有新加坡非常珍惜的价值观。

她说：“这一切都有可能，因为我们的先辈们的高瞻远瞩，与其他国人一同打造一个多元种族、唯才是用的国家，让每一个人不论种族、言语或宗教，都能追踪彩虹。我被赐予这个机会，而我非常感恩。”

哈莉玛坦言要离开投选她成为国会议员的居民非常艰难，但她重申：“在竞选民选总统的过程中，我服务人民的热忱和愿望仍持续不断。这是一个重责大任，但我希望在国人的支持下，我们大家一同做更多的好事。”

与哈莉玛同为马西岭—油池集选区国会议员的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财、任梓铭和王鼎昆将代哈莉玛照料马西岭区居民，而哈莉玛也已请求李显龙总理尽快委任接替她所辞去的各岗位的新人选。

哈莉玛在辞职信末也向李总理、各国会同僚，以及人民行动党党员所给与的大力支持以及促成的友谊致谢，把新加坡打造为“给我们人民的一个更美好家园”。

之前曾对于有不少国人鼓励她考虑参选总统而表示深感荣幸，也虚心接受的哈莉玛下来将在适当的时候公布更多竞选详情。

哈莉玛在写给张有福的信中感谢张有福在她担任议长期间给予的支持。她恳请张有福在国会选出新议长前，继续主掌议会事务。

哈莉玛也感谢国会秘书处的支持，并希望秘书处在国会选出新议长后继续与新议长合作，确保工作顺利交接。

免费试阅14天