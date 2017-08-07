律师面簿贴文中伤法庭 被罚款6000元

律师在社交媒体发表贴文诋毁法庭, 星期一被高庭罚款6000元。

图莱辛甘（Eugene Thuraisingam，现年42岁）律师在总检察署展开诉讼之前，已在今年6月5日针对社交媒体面簿上的22行诗道歉, 也删除有关贴文。

图莱辛甘代表一名走私72.5克二醋吗啡（海洛英的违禁成分）的毒犯，被告在上诉和总统特赦请愿都被驳回后，在今年5月19日问吊。图莱辛甘在被告行刑前的当天午夜时分在面簿上发表一首诗，批评新加坡的法律制度和死刑。他在贴文中暗示部长、法官及律师，为了经济利益而对残忍、不公道的死刑法律视而不见。

然而，他三周后在同个社交媒体上，为他在5月19日的指责毫无保留地道歉，并撤下如今引起总检察署采取法庭行动的贴文。

他在之前接受媒体访问时说，律师公会在贴文出街后，通知他总检察署投诉有关内容中伤了法庭，但总检察署当时没要他道歉或去除贴文。他告诉媒体说他同意对方的看法，也承认做错了，所以他主动道歉及删除贴文。

图莱辛甘热衷于无偿服务，去年赢得“死罪法律援助计划”（Legal Assistance Scheme for Capital Offences，简称LASCO）奖。



免费试阅14天