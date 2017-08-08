陈振声：相信大多数工友支持哈莉玛参选总统

全国职工总会秘书长陈振声说，相信大多数的工友和工运人士都非常支持哈莉玛参选的决定。

陈振声也是总理公署部长。他今午出席职总的国庆庆祝活动时指出，哈莉玛为工友的付出有目共睹，许多工友都获得她实实在在的帮助。

准总统候选人哈莉玛今午也现身这场国庆庆祝活动。

全国职工总会会长雷家英也说，职总对于哈莉玛参选总统的决定“感到骄傲”并将给予支持。

她说，对于许多工运人士，哈莉玛并不陌生，她在职总的33年一直勤走基层、协助工友争取更好的工作和薪金，并具有同情心，感动了许多人。

哈莉玛出身职工运动，1978年从新加坡大学法律系毕业后就加入职总的行政与研究组，为工会领袖提供法律服务。

她先后担任职总的新加坡劳工研究学院院长、妇女发展秘书处处长、法律服务署署长等，1999年升任助理秘书长，两年后从政，并在2007年成为兼管妇女事务的职总副秘书长，直到2011年卸任。

为工运服务超过30年的她，在宣布参选前也曾会见各行各业的工会领袖，其中包括石油业、钢铁业与教育业等。

此外，陈振声致辞时也谈到劳资政三方的合作。他说，我国今年的经济表现有望将超越去年，尽管这是好消息，但经济转型仍在持续，劳资政三方须保持密切合作。

他指出，劳资政三方须将23个产业转型蓝图，从计划转为实际行动，为工友创造和争取更好的工作、薪金和职业跑道。同时也要为工友提供培训，确保他们拥有必要技能来应对未来工作。

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