陈振声：本地华商为国家贡献良多

（联合早报网讯）新加坡面对国内外种种挑战之际，本地华商为国家发展贡献良多，并且会继续扮演重要的角色。

总理公署部长陈振声今晚在新加坡中华总商会主办的国庆晚宴上致词时发表以上讲话，肯定本地华商对国家做出的贡献。共有约600人出席晚宴。

他指出，全球经济展望持续存在不确定性，国际贸易面对保护主义的威胁，同时，国内正在推动经济转型，国人须掌握新技能，走在科技发展的最前端。

“在面对这些改变之际，我很自豪地说，新加坡中华总商会以及华商社群为国家发展做出了许多贡献，并且会继续扮演重要的角色。”

陈振声说，新加坡经济转型时，总商会一直是政府的重要伙伴，多年来与多个政府机构合作，为商家提供广泛支援，帮助他们转型，自我提升。

例如，总商会的中小企业中心帮助中小企业善用政府援助计划，中小企业资信资源中心则帮助商家采用资讯通信技术。

陈振声也说，中华总商会在制定未来经济策略上积极做出贡献，不仅活跃于未来经济委员会，在现在的未来经济理事会中，也会继续贡献力量。

除了发挥经济作用，本地华商在国家建设过程中也扮演重要的角色。

陈振声说，华商领袖早期在本地建立起联系网，支援华人移民，保障他们的权益与福利，并且筹款建校，扶贫扶弱。

华商领袖也设立了许多慈善信托与基金会，自建国初期至今，李氏基金会、陈振传基金会与连氏基金会等，都对新加坡做出了显著的贡献。

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