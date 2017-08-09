4323人获总统颁发国庆奖章

4323名在各领域有杰出表现的有功人士，在今年国庆日获总统颁发各级奖章表扬。获奖者来自社会各领域，包括公共服务部门、商界、民间团体和基层组织等，当中576人来自武装部队。

今年位居国庆奖章名单榜首的是公共服务委员会主席张赞成（70岁），荣获尼拉乌达玛勋章（一级）（The Order of Nila Utama （First Class）。他也是总统选举委员会主席。

这位前高级公务员在公共部门服务超过35年，曾担任内部安全局局长，国防部和总理公署的常任秘书。他在2005年从行政服务退休后，曾出任新加坡驻澳大利亚最高专员，2008年出任公共服务委员会主席。

今年有两人获颁殊功勋章（The Distinguished Service Order），他们是前新加坡驻日本大使陈燮荣和新加坡管理大学董事主席何光平。何光平也是悦榕控股（Banyan Tree）的执行主席。

排在殊功勋章之后的是功绩奖章（The Meritorious Service Medal），今年有7人获得这一殊荣，他们是南洋理工大学校长安博迪（Bertil Andersson），总统顾问理事会成员陈育庞，宗乡总会秘书长、新加坡华乐团主席，也是广惠肇留医院主席的李国基，高庭法官李兆坚，新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon），工艺教育局理事会主席陈明海和国家福利理事会副主席兼公益金主席陈永祥。

在公共服务方面，今年有7人获颁公共服务星章（勋条）（BBM（L）），58人获颁公共服务星章（BBM），另外有182人获颁公共服务奖章（PBM）。

今年有10名公务员获颁公共行政奖章（金）（The Public Administration Medal （Gold）），当中包括了两名军人，他们是空军总长陈尉民少将和联合参谋总长林端良准将。民事服务的得奖者包括外交部常任秘书池伟强，文化、社区及青年部副常任秘书、慈善总监洪合成，政府首席公共沟通司长贾纳达斯·蒂凡（Janadas Devan）等。

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