市区线第三阶段地铁站10月中开放参观

（联合早报网讯）滨海市区线第三阶段16个地铁站将在10月15日举行开放日，让公众免费试搭新的地铁线及参观新地铁站。

陆路交通管理局中午发布文告透露，将在滨海市区线（Downtown Line）第三阶段路线10月21日通车前的星期日（15日）上午10时至下午6时举办开放日。

除了可率先参观16个新地铁站，公众也可参加各种活动和游戏，也可熟悉地铁站内外的环境，试搭地铁探索沿线哪里有好玩好吃的。

博览站当天也会举办“地铁30年”展览，让公众了解新加坡地铁系统的历史与演变。

新加坡民防部队也将在设于勿洛蓄水池和淡滨尼西地铁站的公共防空壕举办导览活动，访客可现场学习救生技能，如心肺复苏术（CPR）和如何使用自动心脏除颤器（AED）等。

约长21公里的第三阶段市区线列车将直接开到多个住宅区、学校和工业区等，方便人们从西北部和东部往来滨海湾和市区之间。

它几乎与东西线东部路线平行，共有三个转换站（麦波申、淡滨尼和博览站），方便乘客转换不同地铁线前往目的地，缩短车程时间。

市区线首阶段的六个地铁站（牛车水至武吉士）2013年年底通车，从武吉班让连接至梧槽的第二阶段12个站则在2015年12月底启用。

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