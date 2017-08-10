武吉知马生态连道导览停办一年 将视情况复办

（联合早报网讯）

为了不影响野生动物使用武吉知马生态连道，及达到保育动物的目的，国家公园局因此从去年1月起，已停办该生态连道的导览活动。当局表示将继续观察情况，才决定将来是否再举办导览。

2013年落成的武吉知马生态连道（Eco-link@BKE），从2015年11起，开始举行导览活动供公众参观，并一度计划从2016年3月起，每月举办一次。然而自2016年1月9日举办第四场导览活动以来，公园局已超过一年未在该生态连道，举办导览活动。

公园局今天答复《联合早报》询问时指出，导览活动之所以停办，是出于对保护生态环境的考量。

公园局自然保护处高级署长黄墩华说：“公园局自2015年尾至2016年1月，供举办四场导览团，约有160人参与。公园局之所以限定导览活动的举办次数，是为了减轻对多元生态造成的影响。……为了不影响动物行动，及让它们能适应及使用生态连道，我们因此没再为导览活动排期。”

黄墩华在答复中也指出，过去曾有公众擅自到武吉知马生态连道参观，公园局也多次提醒公众不该这么做。对此他劝请访客，不要进入有关保护区，好让稀有的本地动物品种能够落地生根，并为保护多元生态环境尽一份力。

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