公交系统到2020年全面采用无现金付费

本地公共交通系统到了2020年，将全面迈向无现金交易，接下来几年里，地铁站将逐步停止接受以现金填补车资卡储值，巴士也不再接受现金支付车费。

与此同时，从2019年起分阶段通车的汤申—东海岸线将是第一条全面采用无现金付费的地铁线。

配合新加坡发展为“智慧国”（Smart Nation），实现无现金社会的目标，陆路交通管理局和通联公司（TransitLink）今午联合发文告宣布，将在下来几年里，逐步取消公共交通的现金付费选择，争取在2020年前全面打造无现金的公交系统。

从下月1日起，11个地铁站的乘客服务柜台将率先取消现金添值服务，不再接受乘客以现金为储值卡添值。

这些地铁站为海军部、勿洛、武吉班让、波那维斯达、花拉公园、港湾、后港、湖畔（Lakeside）、巴西立、实龙岗及油池。

其他地铁站的乘客服务柜台则陆续会在明年取消这项服务。乘客可使用设于地铁站和7-11及雀喜（Cheers）连锁便利店等的普通自动售票机（General Ticketing Machine，简称GTM）为车资卡添值。

但到了2020年，地铁站内的自动售票机也会停止接受现金添值。

根据早前公布的数据，每天有少过3％的公交搭乘趟次使用现金或单程车资卡付费，他们大多是外国游客。

陆交局和通联公司指出，一些乘客可能需要当局援助，以过渡到无现金交易的公交系统。为协助这些乘客，当局将在率先取消柜台现金添值服务的11个地铁站安排服务人员驻守，也会在售票处及各媒介提供相关信息。

当局下来也将同其他机构和基层组织合作，通知居民有关计划，并协助他们作出调整。

陆交局科技与行业发展署总署长蓝维善透露，除了公交，当局也准备把无现金交易方式延伸到私人交通领域，包括支付停车费。详情日后公布。

他说：“公交每天有超过700万个票务交易，一个完全无现金的公交系统，在新加坡力求成为无现金社会和智慧国是重要的一步。”

免费试阅14天