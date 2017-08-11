新加坡领事馆尽心协助 滞留成都游客有望明日回国

在九寨沟游玩时遇地震的其中20名新加坡旅客，昨晚已安全抵达成都，新加坡驻成都总领事今早与他们见面。

中国四川省阿坝州九寨沟县星期二（8月8日）晚上发生7级地震时，刚好有新加坡旅客在九寨沟游玩，受地震影响。

跟随本地旅行社曾兄弟前往九寨沟的陈凤凤（55岁）受访时说，他们在地震发生隔天（9日）上午11时坐上巴士离开九寨沟，花了六个多小时才到山下的松潘县暂时落脚。

zaobao.sg今晚联络陈凤凤，向她了解最新情况时，她说他们一行20人昨晚约11时终于返回成都。

陈凤凤说，今天上午，新加坡驻成都总领事颜呈吉在领事馆职员的陪同下到酒店与他们见面。

“领事馆在很多方面尽心尽力，确保所有新加坡人都能安全离开。”

按照原来的行程，旅行团原定后天返新，目前还不知道能否提前在明天回国。

据了解，胜安航空明晚有两趟从成都飞往新加坡的航班，机位有限。

陈凤凤说：“我们目前还不知道明天是否全都能离开，要看机位而定。如果机位不够，那些身体比较不舒服的就会先回国。”

她也说，成都相对来说比较安全，因此团员现在的心情都比较安定了，只是大家都很疲倦，在新加坡的家人也担心，所以都希望能尽快回国。

陈凤凤在九寨沟入住的酒店就是受灾严重的九寨天堂洲际大饭店，酒店部分结构和墙壁震后坍塌，是受灾最重的地点之一。截至前天晚上，救援人员从那里挖出五具遇难者遗体。

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