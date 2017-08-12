本地律师拉维今早被控蓄意伤人、公共滋扰等数项罪名

（联合早报网讯）去年被禁止申请执业执照的本地律师拉维，今早因蓄意伤人、公共滋扰等四项罪名在国家法院面控。

被告拉维（Ravi s/o Madasamy，48岁）被控两项公共滋扰罪名，一项蓄意伤人以及一项鲁莽或疏忽行为危及他人性命或安全罪名。

控状显示，他在上个月31日上午约10时45分以及昨天晚上约8时10分，在桥南路的马里安曼兴都庙（Sri Mariamman）里对他人使用侮辱性言语。

他也被控在本月8日，于雅达辉购物中心（The Adelphi）七楼推了一名女子，导致她跌倒，右边肩膀疼痛。他当时也把一个手提包丢向一名男子。

主控官郭逸民要求将被告还押心理卫生学院，法官批准所请，案展本月25日过堂。

法官指被告在心理卫生学院接受精神状况评估后，可让庭上进一步了解他的精神状况。

被告身穿深色方格纹衬衫上庭，他在庭上听闻法官将他还押心理卫生学院后，发言长达20分钟，称自己正在接受药物治疗。他也称法官存有偏见，要求法官自行撤出这起案件。

主控官郭逸民指被告接受药物治疗后，情况没有获得改善。他补充说，被告今早要求警员带他去拿药的过程是“徒劳之举”（wild goose chase）。

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