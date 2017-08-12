本地“现代垂直甘榜”迎来首批乐龄住户

（联合早报网讯）被誉为“现代垂直甘榜”的海军部村庄，今天下午迎来首批乐龄住户，提供多样设施及葱绿环境让年长者愉快度过晚年。

与海军部地铁隔邻的海军部村庄（Kampung Admiralty），是多个政府部门合力打造的综合项目。它集合100多个小型公寓和二房式灵活单位、熟食中心、医疗中心、零售商店和托儿所等设施于一体。

100多个小型公寓和二房式灵活单位推出后深受买家追捧，至今已售出103个单位（99％）。今天下午，首批屋主从基础设施统筹部长兼交通部长许文远手中接过新居钥匙。

103名屋主当中，约六成目前居住在兀兰或附近的组屋区如三巴旺和义顺。此外，有44名屋主通过小型公寓优先计划（Studio Apartment Priority Scheme，简称SAPS）等计划申购单位。这些计划让年长居民在熟悉的环境或子女住家附近安享晚年。

海军部村庄内部的两层楼高医疗中心自上个月起也分阶段推出各种医疗服务。自今年7月10日，中心内的糖尿病中心、眼科中心、外科手术和日间手术等部门已开始运作。今年9月和10月起，复建中心、耳鼻喉专科和骨外科部门将陆续开启运作。

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