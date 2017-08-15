三英国籍越南裔青年 严重非礼喝醉女子 被判5年半至6年半监禁及鞭刑

三名英国籍越南裔青年星期二被司法委员判入狱5年半至6年半及鞭刑，为他们去年严重非礼一名女子付出代价。

孔心成（22岁，美容师）、武泰山（24岁，美甲师）和黎迈克尔（24岁，无业）去年9月10日凌晨在卡尔登酒店，在女行销公关（23岁）不情愿的情况下轮流与她性交，并在过程中抑制她的行动，严重非礼她。

除此之外，孔心成和武泰山也在星期一各承认另一项非礼同一名女子的控状，即用手指性侵她的下体。

孔心成和武泰山星期二分别被判6年监禁及8下鞭刑以及6年半监禁和8下鞭刑，黎迈克尔则入狱5年半和鞭打5下。

他们原本各面对一项强奸女行销公关控状，孔心成和武泰山则各另外被控一项指侵她下体的罪状。他们在两个星期前开始就强奸和性侵控状受审，但在审讯进入第四天的下午时，三名被告在控状有望减轻而改变初衷。

来自马来西亚的女行销公关在案发前数小时，和朋友从新山越过长堤来本地夜店狂欢。她于夜店认识英国籍越南裔郑越英（24岁）和三名被告等人，之后她提议与郑越英回去他下榻的卡尔登酒店。

女行销公关与郑越英凌晨2时30分左右在酒店房里发生性关系，带有醉意的她过后在他的臂弯中睡着。凌晨4时左右，孔心成进入房里，郑越英离开留下孔心成和沉睡的女行销公关。

孔心成指侵她的下体，接着强奸她，然后衣衫不整地离开房间。然后，武泰山进入房门虚掩的房间对她霸王硬上弓，他凌晨约4时50分离开，约一分钟后换黎迈克尔进房。

女行销公关醒来时发现陌生的黎迈克尔正与她发生关系，她推开对方说她不会与这么丑的人性交。她于当天傍晚去报案。

三名被告认罪前分别致函给女行销公关道歉，孔心成也递上5000元表示心意。

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