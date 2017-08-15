新加坡法定机构信贷合作社两名女职员 五年内骗取合作社511万元

新加坡法定机构信贷合作社两名女职员五年内骗取合作社511万元，她们使用赃款旅游购物，生活奢华。

被告雅妮（42岁）案发时是新加坡法定机构信贷合作社（Singapore Statutory Boards Employees’ Co-operative Thrift & Loan Society，简称合作社）的助理经理，哈纳蒂（50岁）则是一名行政人员。

雅妮今天被判坐牢12年，哈纳蒂判监九年八个月。她们分别面对467项和275项控状，包括欺骗、监守自盗和使用赃款等罪行。

雅妮在2008年升任助理经理后便开始干案，她平日负责处理会员的贷款、存款和提款手续。她在2008年至2013年之间，通过伪造表格和文件，再利用亲友的名字以“幽灵会员”的名义呈上表格欺骗合作社发放约432万元。

哈纳蒂则在同一时期，以相同的手法骗取约195万元。两人有时一起干案，五年来共对合作社造成约511万元损失。

庭上揭露，雅妮用赃款支付旅费跟家人到欧洲旅游、在本地酒店度假入住五星级酒店，以及投资等。哈纳蒂同样经常到本地五星级酒店度假和上健身房等。

合作社成立于1925年，是新加坡历史悠久的合作社之一，属下会员主要是公用事业局、建屋局和新加坡能源集团的员工。

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