13零售商的烟草零售执照被撤销或暂时吊牌

实龙岗一家商店被发现卖烟给身穿校服的17岁学生，遭卫生科学局撤销执照，另有12家烟草零售商因卖烟给未满18岁者，暂时吊牌。

卫生科学局今早发表文告说，位于实龙岗2道第302座组屋的Value Supermart，被发现出售香烟给一名身穿校服的17岁学生，因此执照被撤销，日后不能再售卖烟草产品。

根据条例，业者若被发现售卖烟草产品给未满12岁或身穿校服且未满18岁者，即使是初犯也会立刻被撤销执照。

另外，今年5月至7月间，有12家业者因为售卖香烟给未满18岁者，而被暂时吊销执照，半年内不可售卖烟草产品。他们都是第一次抵触条例。

这12家店分别是：

兀兰32街第326座的326 Coffee Shop 实龙岗北2道第151座的151 Coffee&Tea 裕廊西42街第557座的Sri Kumaran Mini Mart 兀兰52街第326座的Angel Supermart 榜鹅域第108座的Kopitiam Investment Pte Ltd 后港8道第620座的H&N Mini-Mart 裕廊商业区路135号的Good Price Hub 淡滨尼83街第835座的Chin Ju Heng Mini Supermarket 文礼通道第176座的Jaya Ambiga Trading Pte Ltd 义顺71街第716座的Zeng Mao Sheng 兀兰弯第780座的Fortune Supermarket 义顺11道第418座的Zhong Guo Chao Shi

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