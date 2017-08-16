13零售商的烟草零售执照被撤销或暂时吊牌

实龙岗一家商店被发现卖烟给身穿校服的17岁学生，遭卫生科学局撤销执照，另有12家烟草零售商因卖烟给未满18岁者，暂时吊牌。
卫生科学局今早发表文告说，位于实龙岗2道第302座组屋的Value Supermart，被发现出售香烟给一名身穿校服的17岁学生，因此执照被撤销，日后不能再售卖烟草产品。
根据条例，业者若被发现售卖烟草产品给未满12岁或身穿校服且未满18岁者，即使是初犯也会立刻被撤销执照。
另外，今年5月至7月间，有12家业者因为售卖香烟给未满18岁者，而被暂时吊销执照，半年内不可售卖烟草产品。他们都是第一次抵触条例。
这12家店分别是：
|兀兰32街第326座的326 Coffee Shop
|实龙岗北2道第151座的151 Coffee&Tea
|裕廊西42街第557座的Sri Kumaran Mini Mart
|兀兰52街第326座的Angel Supermart
|榜鹅域第108座的Kopitiam Investment Pte Ltd
|后港8道第620座的H&N Mini-Mart
|裕廊商业区路135号的Good Price Hub
|淡滨尼83街第835座的Chin Ju Heng Mini Supermarket
|文礼通道第176座的Jaya Ambiga Trading Pte Ltd
|义顺71街第716座的Zeng Mao Sheng
|兀兰弯第780座的Fortune Supermarket
|义顺11道第418座的Zhong Guo Chao Shi
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