62所中小学试行新的网络学习平台

本地中小学、初级学院和三年制高中，从明年起分阶段启用一个新的网络学习平台，让学生随时随地掌握由教育部和教师所设计、同教育部课程相辅相成的学习资源，其用意是让学生按各自的兴趣和进度，自动自发地学习。

这个称为“新加坡学生学习平台”（Singapore Student Learning Space) 的网络学习平台7月起已在62所中小学试行。

教育部将通过试验计划收集师生及学校的反馈，进一步对网络学习平台进行调整与改善，才正式在学校推出。

“新加坡学生学习平台”的网络学习资源包括网络视屏、动漫、讨论题目及测验。教师也能根据学生的学习需要，以教育部提供的材料为基础，为学生量身定制网络学习资源。

网络学习平台的内容将涵盖本地学生所有主要科目，教育部会每隔几个月定期对内容进行更新。平台预计明年上半年开始在所有中小学和初级学院启动。

教育部长（学校）黄志明今早走访美雅中学（Admiralty Secondary）了解该校试行网络学习平台的进展后，接受媒体访问时说，“新加坡学生学习平台”是一个赋予学生能力，以主导自己的自发学习进度和过程的强有力工具。

黄志明说，学生无论在何处，即使在家中，也能随时使用这个网络学习平台，温习和课程有关的学习资料，加强自己的理解，同时也借助平台的资源，应用及巩固所学的知识。

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