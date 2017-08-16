醉酒男子坠轨道 疑遭两列车碾过丧命

醉酒烧腊档助手失足跌入轻轨站轨道后疑遭两辆列车碾过丧命。

来自马来西亚的洪文同（44岁）今年3月24日午夜在轻轨线法嘉站（Fajar）发生意外，验尸庭今天就他的死展开研讯。

3月23日晚上约10时30分，洪文同到法嘉站楼下的口福食阁找在那工作的妻子，他当时喝了两大瓶。妻子离开后，他继续与朋友喝酒聊天，直到3月24日午夜时分才离开到楼上的法嘉站搭车。

庭上播放的闭路摄像画面显示，凌晨约12时42分，洪文同在一部列车离站后侧身倾倒，从两个屏障之间跌落在轨道上，整个过程持续约两秒。

查案人员林敬凯助理警监供证时说，当晚由一名SMRT的职员负责在十里广场站的控制室里监看各站的闭路摄像画面，共有22个银幕。不过由于职员当时忙着通过遥控关闭各轻轨站，所以视线并未集中在显示洪文同跌落的银幕上。

林敬凯也说，洪文同过后在轨道上待了约三分钟，当时他还能坐起身和滚到一旁去。第一辆列车在凌晨12时48分驶过，第二辆列车则在10分钟后到站。警方在两部列车的底部发现洪文同的血迹，他随身携带的斜肩包则勾在其中一部列车下。

研讯揭露，洪文同案发时每100毫升血液含有232毫克的酒精。相对之下，醉酒驾驶的法定标准为每100毫升的血液里不能含有超过80毫克酒精成分。

验尸官将在今天下午做出结论。

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