被起诉工人党议员已提呈抗辩书

（联合早报网讯）被阿裕尼－后港市镇理事会独立委员会起诉的工人党议员已通过代表律师向高庭提呈抗辩书。

工人党秘书长刘程强、主席林瑞莲以及助理秘书长毕丹星发文告说，他们是在昨天提交抗辩书，抗辩书中已对阿裕尼－后港市镇理事会（AHTC）的每一项控状作出回应。文告也附上抗辩书的附录。

三人重申，他们秉持诚信、依据理事的职责办事，并以居民利益为出发点，确保市镇会即便在“面对艰难处境的情况下”也能履行所有功能和职责。

市镇会所委任的独立委员会上个月21日入禀高等法院，向数名市镇会理事追讨超过3370万元，并指这些理事违反受托和应尽的责任。

被起诉的包括工人党秘书长、阿裕尼—后港市镇会（AHTC）当选理事刘程强，主席、市镇会副主席林瑞莲，以及助理秘书长、市镇会主席毕丹星、市镇会的受委理事蔡誌泓和符策涫。

市镇会指刘程强和林瑞莲被指设立了一套有问题的系统，让受委的前管理代理FM Solutions and Services（FMSS）和负责人得以从中牟利。

刘程强、林瑞莲和毕丹星上个月26日通过声明回应时强调，他们“没有从中获得一分一毫的利益”。

AHTC今年初委任独立委员会，以跟进市镇会独立会计师事务所KPMG有关市镇会已付款项的审查报告结果，并在必要时采取行动，包括法律行动。委员会由高级律师菲立·惹耶勒南（Philip Jeyaretnam）领导，其他成员是高级律师斯尼华申（N Sreenivasan）和KPMG合伙人王邦泰。

刘程强、林瑞莲、毕丹星、蔡誌泓和符策涫已联聘Tan Rajah & Cheah律师事务所，代表AHTC的则是旭龄及穆（Shook Lin & Bok）律师事务所。审前会议暂定在8月31日举行。

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