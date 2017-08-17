农粮局为12块农业用地展开招标

农粮兽医局以“定价招标”的形式推出12块位于林厝港的农业用地供菜农投标。

根据农粮兽医局今早发布的文告，这12块只能耕种蔬菜的农业用地面积各约两公顷，靠近梁宙路一带的Neo Tiew Harvest Lane和Neo Tiew Harvest Link，租约皆为20年。

根据农粮兽医局在网上公布的资料，成功标得上述土地进行蔬菜耕种的业者需付的定价介于27万3000元至30万4000元（不含消费税）。

成功标得土地并有意进行养耕共生（又称鱼菜共生，aquaponics）的菜农需付的定价则为28万5000元至31万7000元（不含消费税）。

该局早前透露，这些新农业用地将以“定价招标”（fixed price tender）的新形式进行招标。

这意味着政府招标时就会公布地皮价格，要得标看的是企划书的质量，而非在标价上一较高低。

政府是在2014年宣布收回林厝港62块农场土地做军事用途。受影响农场的租约将于未来几年陆续到期，有意继续务农的业者必须重新竞标土地。

今年5月，政府宣布分阶段推出36块总面积达60公顷的农业用地，政府展开的首轮招标就推出了上述12块供蔬菜种植的土地。

这也是政府约10年来首次拨出农业用地供竞标。

为了让业者能做更长期的规划，政府此次将新租约从原来的10年延长至20年。

农粮兽医局指出，这一轮招标将在10月26日中午12时截止。有意投标的业者可上网www.ava.gov.sg/landsales查询更多详情。

附上投标细节的文件可在农粮兽医局位于52号裕廊入口路的服务中心购得。

免费试阅14天