家庭医生售卖咳嗽药水给嗜毒者　高庭驳回上诉

家庭医生大量售卖咳嗽药水给嗜毒者，两年内赚取超过60万元利润，高庭今天驳回控方和被告的上诉维持原判。

被告陈玉扬（61岁，Tan Gek Young，译音）承认在2014年1月至2015年6月间，非法售卖2319公升的咳嗽药水。他今年1月认罪后在国家法院被判监禁24个月和罚款13万元，他和控方之后皆针对刑罚上诉。

这是至今涉及咳嗽药水数量最大的案件之一，也是第一起来到高庭的违例售卖咳嗽药水的案件。控方促请高庭加重刑罚，判陈玉扬坐牢至少三年和罚款14万5000元；陈玉扬则通过律师希望减轻刑罚。

上诉庭法官赵锡燊今年5月听了双方的陈词后今天发表裁决。陈玉扬共面对55项抵触毒药法令和药品法令的罪状，他承认其中15项，其余的40项交由法官下判时考虑。

赵锡燊法官虽然根据案情和加重刑罚因素调整了各别控状的刑罚，但是认为坐牢24个月和罚款13万元的总刑罚是恰当的，因此驳回双方的上诉。

陈玉扬是本地永久居民，案发时在勿洛北3道的美峰西医药房执业。

卫生科学局于2014年3月介入调查，发现陈玉扬在2014年1月至7月间，非法售卖约1176公升的药水。陈玉扬在接受调查期间继续犯案，在2014年10月至2015年6月间，另外售出约1143公升的药水。

他在15个月内通过非法贩售咳嗽药水赚取巨额利润，利润估计介于60万3000多元到74万9000多元。

他过去曾因不当配安眠药和含有可待因（Codeine）的咳嗽药水给病人，于2010年被新加坡医药理事会吊销执照六个月并罚款5000元。

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