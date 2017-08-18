李总理新闻秘书：李绳武“被拘留”的担忧是不准确的

李显扬长子李绳武在美国接受路透社专访时透露，朋友担心他因为藐视法庭案而被拘留，他因此在7月提前离开新加坡。

李总理新闻秘书张俪霖回应反驳，新加坡有成熟的司法程序，“李绳武的’被拘留’言论在这方面是不准确的”。

李绳武在访谈中说：“在新加坡，有可能在没有律师的情况下，被拘留和审问一段时间。我的朋友警告说，如果继续留在新加坡，他们担心我的安全。”

他也质疑执政党是否有过多的控制权。他希望新加坡能接受更多“健康、忠诚的建议”，并说担心执政党在维持单方面可信度上会有“过分”的表现。

张俪霖在回应路透社的询问时表示，总检察署已正式就李绳武的言论向高庭提出展开藐视法庭程序的申请，这是一个成熟的司法程序。她说，所有藐视案件都有明确的法律和程序，法庭将做相关裁决。

她也指出，总检察署已经告诉李绳武只要他为言论道歉，将会撤销对他的起诉，但李绳武未这么做。“因此你的’被拘留’言论在这方面并不准确。”

李绳武在访问中也说，爷爷不想保留故居的原因是不希望欧思礼路38号成为一个景点，也不希望鼓吹个人崇拜。针对这点，张俪霖表示并没有“崇拜李光耀”的主义存在。她说，新加坡人对于建国总理与其他建国领袖的怀念与感激之情是“自然”与“健康”的。

张俪霖也说，人民行动党组成民选政府，任何不满意执政党表现的人皆能在选举中提出挑战，并说服投票者他们能做得比执政党更好。这是反对党一直以来都在做的事。

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