卡塔尔国家元首塔米姆到我国进行国事访问

卡塔尔国家元首塔米姆（Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani）到我国进行国事访问，总统府今早约11时为他举行了欢迎仪式，哈利玛总统和李显龙总理之后也分别与他进行会晤。

这是塔米姆在2013年就任卡塔尔埃米尔（Emir，阿拉伯国家的贵族头衔，也是卡塔尔的国家元首）后，首次访问我国。

两国代表之后在李总理和塔米姆的见证下，签署有关司法合作、商业、高等教育和培训等领域的七份谅解备忘录与协定。

其中一份协定是“卡塔尔—新加坡双边投资协定”，由我国贸工部长（工业）易华仁和卡塔尔商贸部长贾西姆（Sheikh Jassim Bin Abdulaziz Bin Jassim Al Thani）签署。

该协定旨在改善两国的贸易与投资基础设施，为企业提供更好的保障，以此刺激投资者信心，开拓更多商机和推动两国间的贸易与投资。

仪式后，李总理邀请塔米姆共进午餐。哈莉玛总统也将在今晚设国宴款待塔米姆以及随行的访问团。这将是哈利玛就任总统后的首个国宴。

配合这次国事访问，新加坡工商联合总会与卡塔尔工商会也将在今午举办“卡塔尔-新加坡商业论坛”，以推动两国建立更为密切的经济联系。

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