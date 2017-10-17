女要“脚踩多船”男萌杀机

一段剪不断理还乱的男女关系演变成一起命案。女子一开始便讲明要“脚踩多船”，虽然男子起先同意，但是他最后仍因打翻醋坛子而萌杀机。

被告梁春正（28岁）今天承认一项误杀控状，法官择日下判。案件于2015年11月26日晚上，发生在梁春正位于文礼通道第268B座组屋的住家外。

2014年4月，梁春正和苏苑琳（23岁）因在同个部门工作而认识。根据案情，两人同年9月成为男女朋友，不过苏苑琳告诉梁春正她同时也会与其他人交往，而且不希望公开他们的关系，梁春正同意。

在接下来的一年里，梁春正多次发现苏苑琳和其他男人亲热，为此感到生气。他时不时查看苏苑琳的电邮和手机。苏苑琳觉得梁春正的控制欲越来越强，于是在2015年9月提出分手，称她想要享受单身生活。

两人分手没多久，梁春正得知苏苑琳仍与其他男子来往，他觉得很受伤。

2015年11月25日，梁春正案发前一晚开始不断打电话和发短信联络苏苑琳。苏苑琳敌不过梁春正死命纠缠，11月26日晚上约8时10分，她应梁春正要求买了晚餐上他家。苏苑琳留下晚餐后就想离开，但被梁春正挡着去路。

梁春正抢走苏苑琳的手机不让她走，之后回房间拿了把折刀。梁春正的母亲见状尝试阻止儿子，梁春正把母亲推倒，直往苏苑琳脖子捅了一刀。苏苑琳同日晚上约11时15分在医院伤重过世。（人名译音）

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