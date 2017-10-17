年轻男子长期服用按摩师给的痛风药后入院

（联合早报网讯）一名20多岁的男子，在服用传统按摩师给他的痛风药长达一年后，在停止服药时出现副作用，结果得入院治疗。

卫生科学局星期二发文告说，50多岁的印族男性按摩师，在蔡厝港一带德惠巷的组屋单位内提供传统按摩服务。

发病的年轻男子因为患有痛风，按摩师就给他一些没有标签的不明药物。

年轻男子最近因为所有药物都已服用完，因此停止服药，结果出现脱瘾症状。这包括导致他脸肿和上身肥胖但手脚瘦削的库欣综合征（Cushing's Syndrome），而长期在未监督的情况下服用类固醇是引发库欣综合征的原因。

此外，年轻男子的手臂、腹部和腿部出现紫色纹路（stretch marks），而且短短一年内增重20公斤。

他入院治疗后，情况有所好转，之后已出院。

卫生科学局提醒公众，不要服用这些由“Samsudin Traditional Massager”供应的非法药物。经当局检验，这些药物里含有未经申报的强烈西药成分，包括地塞米松（dexamethasone）、尿药呋塞米（frusemide）和扑尔敏（chlorpheniramine）。

卫生科学局突击检查该组屋单位后，找到6500颗装在没有标签的塑胶袋和塑胶瓶罐内的药丸和胶囊。这名按摩师目前正在协助当局的调查工作。

卫生科学局提醒服用这些药物的公众，应该立即求医，但不宜自行决定停用药物。服用类固醇超过几周者，在停用前应先寻求专业医生的意见，因为突然停止服用含类固醇产品，可能会引发疲乏、精神错乱和低血压等严重脱瘾症状。

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