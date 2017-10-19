转售组屋交易过程简化 所需时间减半

（联合早报网讯）明年起，买卖转售组屋的交易过程将变得更快捷便利，所需时间可缩短一半。

建屋发展局明年1月1日起推出崭新的组屋转售平台（HDB Resale Portal），提供一站式服务让买卖家轻易查询相关信息和提呈转售申请。

买卖家可通过网站填写个人资料、提呈所需文件、查询可申请哪些津贴、查询可否申请组屋优惠贷款等。一旦完成申请手续，买卖家可随时通过网站查询申请状态。

目前，一般转售组屋交易过程需要16个星期，买家和卖家须同时和建屋局预约会面两次，才能完成交易。新平台推出后，转售组屋交易过程可缩短至8个星期，买家和卖家也只须在网上完成转售申请后，与建屋局预约会面一次，就可完成交易。

在现有框架下，买家若要申请贷款或使用公积金存款，必须由建屋局指定的估价师来为转售组屋估价，以决定买家可申请的贷款数额，或可以使用多少公积金存款。一房式和二房式买家目前须支付的估价费用为156元45角，三房式和更大屋型买家则须缴付226元。



新平台推出后，建屋局将利用科技和现有交易数据来确定转售价是否合理，在一些情况下省去估价师登门造访转售组屋的必要，从而加速交易过程。因此想使用公积金存款或申请贷款的买家，日后必须向建屋局提出申请确认组屋的价值，用以决定可申请的贷款和公积金存款数额。无论建屋局最终决定是否有必要让估价师进行估价，提出申请的买家都一律须缴付120元的处理费。



建屋局在一些情况下若无法凭现有数据判断转售价的合理性，依然会安排估价师进行估价。

1月1日起，所有转售组屋买卖家也将使用新的签署选购权书（Option-To-Purchase）。目前已行使签署选购权书的买家和卖家，必须在明年3月31日之前呈交转售申请。

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