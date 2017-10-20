本周末访美 李总理料将见证新航与波音签署协定购买更多客机

李显龙总理透露，希望在这回的美国行见证新加坡航空公司与波音公司之间签署协议，购买更多架客机。

他接受美国总统特朗普的邀请，后天起对美国展开六天正式工作访问。他临行前接受美国新闻网CNBC访问时，透露上述消息。但他没有补充更多详情。

李总理说：“我希望能够推进我们与美国以及特朗普政府之间的关系。新美两国享有非常牢固的双边关系——在全球和区域的战略性课题上，两国的看法是一致的；在经济、贸易与投资、防务与安全方面，两国多年来也有深入的合作。”

此外，我国士兵在美国进行军训，而美军也使用新加坡的设施。

李总理在数月前的二十国集团峰会场边首次与特朗普会晤，他认为特朗普是个有自信的人。

“他有自己想要达成的事。不管是是对人或对世界局势，他都有自己一套的看法。我们希望与他合作。他成功当选总统，得到了美国选民的委托，他代表美国。”

另一方面，被问及下任总理人选时，李显龙总理也透露这样的人选已在内阁中。他说：“正如我所说， 内阁里已有这样的人选，问题是谁会是最适合的人选，而这就需要由内阁团队来决定。”

他也表示，正在不断强化这个内阁团队。他说：“当我卸任时，其他的内阁同僚将继续既有的工作并带领新加坡继续向前。他们直接参与实际工作，负责重大的政策决定和管理重要和棘手的部门。”

在谈到今年较早前发生的李光耀故居纠纷时，李显龙总理也坦言，他想事情已暂时平息下来，但他不肯定是否完全解决了，而他近期没有跟弟妹联络。他说：“事已至此，也许有一天当所有的情绪都已经抚平，一些互动是可能的，但是这一切需要时间。”

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