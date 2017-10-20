公交理事会将检讨地铁转车规则

随着我国地铁网络建设越来越密集，不同地铁线的地铁站之间的距离也进一步缩短。公共交通理事会将检讨现有的转车规则，以方便乘客出闸走到另一个地铁站搭车，而无需支付额外车费。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远上午为滨海市区线第三阶段路线主持启用仪式时透露上述消息。

他指出，地铁网络越来越四通八达，意味着地铁站之间的距离也越来越近，在一些情况下，乘客出闸走到另一个地铁站转车，反而可节省车程时间。

但现有的车资结构并不便于这样的转车方式。除了武吉班让、纽顿和淡滨尼这三个须“先出闸再入闸”的转换站，乘客要是在其他站出闸转搭另一条地铁线，将得支付多一次的上车费（boarding charge）。

公交理事会下来将检讨按车程距离收费的转车规则，以确保公交车程可更快捷、无缝衔接，也确保对乘客和纳税人公平。

全长21公里的市区线第三阶段明天通车，从福康宁衔接至博览站，共有16个站，把东部多个地区如乌美、加基武吉、勿洛北、淡滨尼西、樟宜及滨海湾和中央商业区衔接起来。

许文远指出，市区线全线通车后，预计每天的乘客量超过50万人次，相当于我国约10％的居民人口。

他说，过去六年来，我国的地铁网络明显延长30％，至今共增建41个新地铁站，总共耗资将近210亿元。

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