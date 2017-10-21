铁道走廊中部特定路段将展开改善工程

铁道走廊中部一段长四公里的特定路段改善工程将从明年起分阶段进行，最迟在2021年完工。该路段初期设计概念将紧扣历史文化、生物多样性与绿意还有休闲等三大主题。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞揭幕今早宣布了上述工程的一些细节。

即将在明年进行改善工程的铁道走廊（Rail Corridor）四公里路段位于山景（Hillview）一带和被保留的武吉知马火车站之间。

这段铁道走廊中部（Central）路段最广为人知的是其周边的大自然和火车文化建筑。

市建局自2011年起就开始向广大社群展开咨询，了解他们对铁道走廊有哪些期待，也针对搜集到的反馈，在发出发展方案计划书（Request for Proposal，简称RFP）后，与设计团队合作制定发展概念总蓝图（Concept Master Plan）。

市建局早在前年就公布了铁道走廊发展概念总蓝图。紧扣“生命绿脉”（Lines of Life）为主题的蓝图最大特色就是，沿着24公里长的铁道走廊建造超过120个出入点，让沿途居住和工作的约100万人日后只需步行五分钟便可环抱大自然。

市建局当时就表示，将征询公众对概念总蓝图的意见。之后，该局会率先为其中四公里路段做详细设计及可行性研究。

因此，市建局去年也举办了一系列社区展览和工作坊与邻区的居民和利益相关者接洽，探讨如何制定出最能满足居民需求的概念。

在纳入社群的反馈后，铁路走廊中部路段的初期设计概念将以历史文化、生物多样性与绿意还有休闲为主。

展出这些概念的展览今早也由李智陞揭幕。

上述展览将一直在武吉知马自然保护区访客中心展出至10月29日。

除了提升铁道周边环境，让民众贴近大自然，国家公园局和市区重建局也计划在武吉知马火车站附近建造历史展览馆，让访客更了解与铁道有关的历史。

李智陞今早也宣布铁道走廊之友（Friends of Rail Corridor）的成立，由包括学者、学生和住在铁道走廊附近的居民等人组成。

他们能由下而上推动活动让整个空间更活跃，并与相关机构合作进行园景和社区基础建设工作。

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