滨海市区线第三阶段今早通车

（联合早报网讯）地铁滨海市区线第三阶段今天正式通车，整条市区线今明两天都让乘客免费乘搭。不少沿线居民与好奇公众今早专程试乘列车，也顺便熟悉新启用地铁站及周遭的环境和设施。

住在巴耶利峇一带的林珊玲（43岁，执行人员）和丈夫带着7岁儿子一早便从麦波申站乘地铁到好几个新启用的地铁站参观，其中包括惹兰勿刹站。

她受访时说，虽然平日还是会搭巴士上班，但市区线第三阶段能方便她和家人“探索”本地的不同去处，也能提供更多出行选择。

住在淡滨尼东站附近的刘珊平（54岁，软件工程师）今早也和妻子试乘地铁到勿洛蓄水池站参观。平时开车出行的他告诉记者，现在地铁站已在住家附近，因此两年后拥车证到期时他将考虑放弃拥车。

有网民今天也在面簿上反映，市区线的列车服务今午约2时因故障而略有延误。据了解，故障在短时间内修复，列车服务之后恢复正常。

今明两天，在市区线乘地铁的公众都无需付费，不过在纽顿、武吉班让，和淡滨尼三个须“先出闸再入闸”的转换站，乘客得使用指定的收费闸门进出才能享有免费优惠。

这三个地铁站内都放上了指示牌和海报引导乘客，供免费乘车的收费闸门有标示，站内也安排了工作人员提醒乘客。

长约21公里的市区线第三阶段从福康宁站至博览站共有16个地铁站，把东部多个地区如乌美、加基武吉、勿洛北、淡滨尼西及樟宜和中央商业区衔接起来。

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