四家公司将测试水、电和煤气智能用量方案可行性

共有四家公司从超过20 家公司中脱颖而出，将在接下来的半年在实验室内测试各自的水、电和煤气智能用量方案可行性。最终获选的方案将在明年下半年在本地一些住宅区展开另一轮实践测试。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖今早出席2017年新加坡国际能源周上透露上述信息。

经能源市场管理局、经济发展局、政府科技局与建屋发展局等机构的审核后，获选参加实验室测试计划的四家公司分别是Diehl Metering GBbmH，Mirai Electronics，TCAM Technology与ZH Technologies International。

这四家公司需在接下来的半年确保他们所提呈的水、电和煤气智能用量方案能在实验室内准确无误地解读各种用量表。

能源市场管理局、公用事业局、新能源是在去年11月发出“提案要求”，向业者征求可结合水、电与煤气的智能用量表技术方案。

另一方面，能源市场管理局也从即日起推出“监管沙盒”，供能源领域业者测试各种创新电与煤气相关产品与服务，确定这些新产品与服务可能带来的影响后，再制定适合的监管措施。

所谓监管沙盒（Regulatory Sandbox）是指一个“安全空间”，让各类创新产品与服务测试，能在特定范围内进行、并可在不受现有条例所限的情况下逐步改进。

各大业者可善用新科技，或通过新颖方式运用现有技术来测试新产品与服务，以达到为电与煤气消费者创造价价值、或提升商业和营运程序的最终目的。

业者可向能源市场管理局提呈新方案，新点子经监管沙盒测试后，成果获选的将会逐步推出市场。

免费试阅14天