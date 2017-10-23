公共场所涉嫌非礼 八男今天被控

八名男子涉嫌在公共交通、娱乐场所和电梯等地方非礼女子，今天上午被控。

八名被告年龄介于25岁至68岁，他们的案件皆展期至下个月过堂，其中四人表明有意认罪。他们各面对一项至两项非礼控状。

当中最年长的被告李永荣（68岁，译音）涉嫌在今年7月9日早上6时30分至7时30分之间，在菜市一座组屋的电梯内非礼一名44岁女子。根据控状，他被指从女子身后用双手环抱女子触摸她的胸部。

另一名印度籍被告贾吉星（31岁）则涉嫌在同一晚内，在豪杰大厦的Queens Club夜店非礼两名女子。

控状指他在今年8月2日晚上10时50分，用手摸一名女子（41岁）的左臀部。约20分钟后，他再次抓另一名女子（24岁）的右臀部。贾吉星的代表律师告诉法官，他不认罪，案件展期至下个月6日进行审前会议。

警方昨天发出文告说，2017年首九个月的非礼案较去年同期增加19.9％，达1168起。

在各种犯案地点中，夜间娱乐场所和公共交通这两个地点最引人关注。今年1月至9月间，在夜间娱乐场所发生的案件共76起，增加24.6％；在公共交通上则增加49％，达152起。

非礼罪一旦成立，犯者可被判坐牢最长两年，或罚款或鞭刑，或任何两项刑罚兼施。

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