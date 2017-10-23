武吉班让轻轨列车服务下个月12日起 每逢星期天延迟发车时间

（联合早报网讯）武吉班让轻轨列车服务下个月12日起，每逢星期天发车时间将延迟至早上7时，以展开轨道维修和翻新工程。

SMRT今天发文告指出，从11月12日起至12月31日，星期天的发车时间将从早上5时30分延迟至早上7时，以进行轨道维修，更换老旧的轨道安装构架（rail mounting frame）和轨道伸缩接头。

SMRT表示，这些工程对维持轨道电力系统的稳定而言是重要的，并可确保地铁服务运作顺畅。

在这段期间，工程时间可从现有的每晚两个小时延长至三个半小时，这也将增加维修轨道的时间。额外增加的一个半小时可让工程师进行繁重的维修工作，这些工作无法在平常的两个小时内完成，并可加快定期的更换工作。

为了减低对乘客的不便，沿着武吉班让轻轨路线行驶的接驳巴士服务将从早上5时30分运行至早上7时。如同一般公共巴士，乘客须使用易通卡上下接驳巴士。

SMRT提醒乘客出发前事先规划行程，考虑其他通勤方式如搭乘巴士到目的地。在受影响的星期天，除了在轻轨站通知乘客，SMRT职员也将在场指导乘客。

乘客可到SMRT的社交媒体了解详情，如果公众需规划行程，可上网http://journey.smrt.com.sg。

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