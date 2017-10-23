汽车常年增长率削减至零

（联合早报网讯） 陆路交通管理局宣布从明年2月起，把汽车和电单车的常年增长率从目前的0.25％进一步削减至零，商用车每年最多可允许增长的幅度则暂时维持不变。

这意味着从明年2月拥车证投标活动起，中小型汽车（A组）、大型及豪华车（B组）和电单车（D组）将不再允许继续增长，而是主要根据“杀车”率来填补替代需求。

货车和巴士组（C组）现有0.25％的常年增长率则维持不变，直至2021年第一季度。

陆交局今午发文告宣布上述消息时说，此举是为了让商家和企业有更多时间提高物流运作效率，减少所需的商用车数量。

下一次车辆年增长率检讨将在2020年进行。

陆交局是从2015年2月起，把用于计算拥车证配额的车辆常年增长率从之前的0.5％，削减到0.25％，这个增长率定明年1月到期。

文告指出，调整车辆年增长率预料不会对拥车证供应带来显著影响，因为目前拥车证配额主要取决于报销车辆数量。

陆交局指出，目前我国已有12％土地用于建造公路，鉴于土地局限及不同需求之间的竞争，进一步扩大公路网络的空间有限。

陆交局表示将继续改善公共交通系统，未来五年政府将投入200亿元建设新的地铁基础设施，并投入40亿元更新、翻新及扩大地铁营运资产，以及另40亿元用于补贴公共巴士服务。

免费试阅14天