未来三个月拥车证配额减5.3％

（联合早报网讯）未来三个月可供投标的拥车证配额持续下降，其中商用车的拥车证供应更是锐减45％，中小型汽车拥车证也持续减少。

陆路交通管理局今午公布的数据显示，今年11月至明年1月的拥车证配额共计2万5913张，每月平均只有8635张，比过去三个月少了将近500张，减幅为5.3％。

之前拥车证供应已锐减将近六成的货车和巴士（C组），下来三个月的配额进一步缩减45％，每月平均只有485张。

主要应付大众市场需求的中小型汽车（A组），每月平均可供投标的拥车证则减少270张（减7.4％），至3360张。

大型及豪华车（B组）拥车证则多了178张（6.9％），月均2748张。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）拥车证则少了55张（5％），每月1025张。

电单车（D组）拥车证则增加63张（6.6％），至1017张。

陆交局是根据过去三个月的实际报销车辆数量，加上0.25％的车辆常年增长率和其他因素，计算未来三个月的拥车证供应。

这也是当局最后一次以0.25％的车辆年增长率计算拥车证配额，这个增长率将在明年1月到期。

从明年2月起，中小型汽车、大型及豪华车和电单车的常年增长率将从目前的0.25％进一步削减至零，商用车现有0.25％的常年增长率则维持不变，直至2021年第一季度。

明年2月至4月的拥车证配额将在明年1月公布。

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