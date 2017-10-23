SMRT将增聘多四成工程师

为提高我国地铁系统的可靠度，营运业者SMRT企业计划在下来三年内聘请更多工程师，从目前的约500人增加多四成，以达2020年聘有700名工程师的目标。

SMRT本周为旗下的约250名工程师开办由SMRT学院和英国伯明翰大学联办的城市铁路工程研究生证书（Postgraduate Certificate in Urban Railway Engineering）课程。

SMRT主席佘文民今天对学员说话时透露了SMRT下来聘请工程师的人数目标。

SMRT目前聘有约500名工程师，是公司工程师人数的历来新高，比2013年多出超过1.5倍。

佘文民也指出，SMRT接下来将和陆路交通管理局紧密合作，强化维修效率，这包括加快老旧系统和零件的更换。

“在提升地铁网络韧性时，我们需要工程的专业能力，以增设更多'失效安全'（fail-safe）和'失效自动缓和'（fail-soft）的功能。”

他也透露，SMRT将成立直接向董事会汇报的检查小组，以增加多一层维修检查措施。

余文民也向学员强调“诚信”的重要性。他说，每当工程人员签名表示完成一项工作时，其签名代表达到工作标准与遵照指示的保证。

“当我们犯错，我们得承认，把它修正好，再继续前进，这是让他人对我们建立信心的唯一方法。”

SMRT首席企业长许庆瑞则说：“我们在2012年检讨地铁路线的更新计划时，便确定了增加工程团队的人数为关键任务之一……我们还会继续加强我们的工程团队，以备在地铁网络扩大的同时，能进一步提高可靠度。”

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