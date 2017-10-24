政府推出建筑业产业转型蓝图 鼓励该领域拥抱创新科技

为减少我国建筑业对外籍劳工的依赖、推动建筑公司采取更多尖端科技以提高生产力和增强合作，政府推出建筑业产业转型蓝图，其中一项目标是在2025年为该领域培养出8万个高技能人才。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早出席第七届新加坡建筑生产力周时，公布有关该蓝图的细节。

他致辞时说，我国当务之急是创造有利条件，让整个建筑业可提升技能，为市场提供尖端产品和服务。建筑业的转型将意味着，运用更具效率和生产力的建筑方式、拥抱数码科技，以及提升我国劳动队伍的技能。

也因此，该蓝图聚焦三大方面，分别是集成式数码传输（Integrated Digital Delivery ，简称IDD）、面向制造和装配的设计（Design for Manufacturing and Assembly，简称DfMA）以及绿色建筑。

其中，IDD指的是借助先进的资讯及通讯技术和智能科技，使价值链中的各个环节在合作上更为紧密。实际上，建设局自2015年起已规定，所有5000平方米以上的建筑项目，须采用建筑信息模型（Building Information Modelling，简称BIM）提交建筑及工程蓝图。

BIM是一项三维数码技术，能将所有建筑业务，如设计、审核、工程预算等工作纳入同个系统中，方便建筑师、工程师及承包商等专员，在同个设计平台上沟通和协调。这项科技也支持虚拟设计与施工（Virtual Design & Construction），让相关专员先以虚拟方式建造，之后再进行真正的建造工程，以此提高生产力并减少浪费。

目前有八成以上的大型顾问公司及六成的大型承包商使用BIM。进入下个阶段，建设局将出版“新加坡虚拟设计与施工手册”，教导更多建筑业者如何采用BIM。此外，建设局也着手制定有关IDD的总体计划，希望开发共享平台和划一标准，增强整个建筑业价值链的互通性。设在新加坡建设专科学院内的精益与虚拟建设中心（Centre for Lean & Virtual Construction）也将转变角色，在提供培训之外，让建筑业者在此试验新科技。

有了IDD在技术上给予支持，建设局希望更多建筑业者可采用DfMA。DfMA指的是把原本大量依赖人力的工地建筑工作，转变成在受监控工厂环境内的预制工作。其中一个例子是预制体积建设（Prefabricated Prefinished Volumetric Construction，简称PPVC）技术。建筑业者会预先在工厂里制造和组装3D模块单位（modular units），再送往建筑工地搭建。我国的目标是在未来三年内，让本地40%的建筑工程采用DfMA技术。

随着建筑业转型成为高科技领域，当局希望这能为年轻新加坡人创造更多新的工作岗位。由于这些工作涉及高技能，薪水将更具竞争力，工作环境也更好。当局的目标是到2025年，培养出2万名IDD人员、3万5000名DfMA专才，以及2万5000名绿色建筑的专业人士。

免费试阅14天