经禧路两地段公开招标

（联合早报网讯） 乌节路附近永久地契公寓经禧楼（Cairnhill Mansions）和毗邻的一幅地段今天推出市场公开招标，两幅地段的总指示价为4亿7700万元。

两幅地段一大一小，都是永久地契地段。

较大的地段是69号经禧路（Cairnhill Road）的经禧楼。这是一座18楼高的公寓，有61个单位，地段面积约4万3103平方英尺，可容许的最高总楼面面积约17万2239平方英尺，包括建造阳台之用的10％额外楼面面积。

重新发展的新项目，可建造36层楼高、总共有140个单位的住宅大楼，每个单位平均面积1200平方英尺。

经禧楼的指示价（guide price）为3亿6200万元，每平方英尺容积率为2101元。

面积较小的地段是一幅四方形的住宅用地，地址为67号经禧路，目前建有一座洋房。该地段面积为1万9800平方英尺，容积率为2.8，可建造高达36层楼高的公寓。

这幅地段的指示价为1亿1500万元，每平方英尺容积率为2225元，包括建造阳台之用的10％额外楼面面积。

竞标者可选择只竞标其中一幅地段，也可选择同时竞标两幅。招标活动将在12月12日下午3时截止。

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