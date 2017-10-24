第四搭客大厦准备就绪 下星期迎接首批旅客

（联合早报网讯）不论是充满嘉年华气息的巧克力专卖店，或是依照六七十年代咖啡店打造的咖啡厅，樟宜机场集团与业者合作，在第四搭客大厦的零售店面下足功夫，希望为旅客带来不一样的体验。

第四搭客大厦（Terminal 4，简称T4）今午进行最后一次总彩排，动员1500名职员、租户和义工，测试整套“快捷与顺畅通行”（Fast and Seamless Travel，简称FAST）措施、安检系统和餐饮运作等，准备下周二（31日）正式投入运作。

樟宜机场集团执行副总裁（机场管理）陈来德说，T4已准备就绪，也期待在下星期迎接首批乘客。

T4今午也进行了一场火警演习，以确保工作人员熟悉搭客大厦的防火安全措施。至今，机场紧急服务已进行了八次火警演习，最早是在2014年8月，即T4仍在施工的阶段。

樟宜机场集团在文告中提到，民防部队已完成对T4的评估，确定建筑能安全使用。

基于有Alubond品牌的外墙覆板早前被发现不达标，樟宜机场集团为安全起见，采取额外措施，将外墙覆板的样本送去检验。其中，所使用的Alubond合成覆板符合消防条例，另一个品牌Alpolic的样本检验结果几个月后才会知道。

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