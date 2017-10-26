（联合早报网讯）由国防部和内政部联办的代号“浪峰”海事反恐演习今天结束。该演习今年第一次演练在岸上制伏恐怖分子的情境，也首次与内政团队代号“北极星”的另一大型反恐演习联合进行，以让两边演习人员更全面且深入地为跨海陆的恐袭情境进行应对设想和规划。

国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士今早到新加坡号—樟宜海军基地视察“浪峰”（Highcrest）演习，目睹了演习期间模拟的其中一个情境。

在情境中，两艘载着走私军火的快艇非法进入我国海域，疑似恐怖分子的入侵者准备登陆本岛后与同伙接应“交货”。幸好海军部队的巡海防卫舰发现了这两艘可疑船只，警察海岸卫队接到相关通知后立刻展开拦截行动，也派人逮捕岸上的两名内应。

迈入第10年的“北极星”演习本月17日凌晨举行，模拟了应对樟宜机场遭恐袭的情境。该演习也首次增设第二阶段，于后天（28日）在内政团队战术中心举行，模拟社区恐袭的状况。

新加坡海事危机中心（Singapore Maritime Crisis Centre）旗下的国家海事辨识决策组（National Maritime Sense-Making Group）总监林财强上校受访时指出，海上和陆地发生的恐袭事件都可能有关联，因此有必要联合“浪峰”和“北极星”两项性质不同的反恐演习。

“例如恐怖分子在陆地上发动攻击后，可能会策划从海路逃走……海陆两边的人员必须能相互协调，确保发生恐袭时能同步展开有效的应对策略。”

今年的“浪峰”演习有来自14个政府机关的约300名人员参与，除了海军和警方，也有民防部队、关税局和海事与港务管理局等。

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