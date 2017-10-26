李总理：此次美国行是有价值的访问

有机会在美国总统特朗普出发往亚洲的数周前访问美国，传达美国应继续把触角伸向亚洲的重要信息，李显龙总理形容这回的美国行“是有价值的访问”。

他在结束六天访美的行程之际接受随行新加坡媒体采访时说：“在特朗普总统出发之前，我有机会跟他交换意见，也和他的官员讨论亚洲的情况，让他们知道亚洲希望美国扮演什么角色。他们聆听了我们的意见，我希望他们会予以考虑，我也有理由相信他们会慎重地考虑我们的看法。”



李总理认为，他和访问美国的团队说明亚洲依赖美国参与经济和安全等领域，也希望美国新政府持续接触亚洲。“如何去进行，应遵循哪些特定贸易政策，这些是新政府必须思考，也会去加以思考的事。”



李总理留意到，特朗普政府目前关注的主要事项是朝核问题，因为这对美国的安保造成隐患，威胁整个区域甚至是全世界。他指出在这方面同特朗普团队交换了看法。“我想，了解不同触角是有用的，尽管当中并没有一蹴而就的方案。”



李总理此行也在白宫见证了新加坡航空公司与波音公司签署买卖客机的协定。按特朗普的说法，这项价值138亿美元（约187亿新元）的协定为美国制造了7万个就业机会，但李总理强调，新加坡向美国购买飞机、各种电子零件和各种金融服务等的同时，美国在新加坡的投资、美国从新加坡进口的数额也很可观，为新加坡创造了成千上万的就业机会。



新加坡是美国第二大亚洲投资国，股权投资超过700亿美元；美国则是新加坡最大的外来投资国，新加坡有超过4200家美国公司，不少以新加坡为区域枢纽。





“所以我们不断地维持双边的合作，从多个层面与美国保持联系和进行交流，让我们了解他们的看法，让他们也知道亚洲的情况、新加坡可提供的机遇，以继续深化我们的合作关系。”

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